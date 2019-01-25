Боксер перепутал рефери с оппонентом - ВИДЕО

25 января 2019 17:08

Один из бойцов во время состязания по тайскому боксу (муай тай), организованном в городе Накхонпатхом, очень сильно желал победить своего противника, что не заметил как в порыве борьбы начал избивать рефери, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

В пылу боя один из боксёров продемонстрировал волю к победе и, поднявшись после нокдауна, не заметил как на месте оппонента оказался рефери. Ободряемый толпой зрителей, боксёр приступил к избиению судьи, который не мог докричаться до дезориентированного спортсмена.

В конечном итоге рефери удалось отбиться от боксёра, который позже извинился перед ним за досадный инцидент.

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Боксёр перепутал рефери с оппонентом

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