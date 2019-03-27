Французский боксер Сабри Седири побеждал британца Сэма Максвелла по очкам и ударам в поединке за титул WBO European. За полминуты до завершения последнего десятого раунда он опустил руки и начал дразнить соперника танцами и кривлянием. Сильно побитый Сэм Максвелл воспользовался расслабленностью любителя понтов и отправил его в нокаут за 15 секунд до конца поединка, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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