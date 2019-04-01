Боксер укусил соперника и впервые проиграл - ВИДЕО
1 апреля 2019 10:11 155
Британский боксер Каш Али был дисквалифицирован за укус соперника в поединке тяжеловесов против Дэвида Прайса, прошедшем в Ливерпуле. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте World Boxing Wall.
В пятом раунде противостояния 27-летний Али повалился на соперника и укусил его за живот. Судья остановил поединок, и Прайс продемонстрировал следы от зубов тяжеловеса. Али потерпел поражение путем дисквалификации. Он впервые в своей карьере проиграл. До этого британец провел 15 победных поединков, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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