"Манчестер Юнайтед" пропустил больше 45 голов за сезон впервые в истории английской премьер-лиги. После поражения от "Эвертона" (0:4) на счету команды Уле Гуннара Сульшера стало 48 пропущенных мячей, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

В последний раз более 48 мячей за сезон "МЮ" пропустил еще до основания АПЛ - в сезоне-1978/79 (63 гола). После 34-х туров "МЮ" занимает в АПЛ шестое место, набрав 64 очка.

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