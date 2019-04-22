«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд клуба - ВИДЕО
22 апреля 2019 11:38 86
"Манчестер Юнайтед" пропустил больше 45 голов за сезон впервые в истории английской премьер-лиги. После поражения от "Эвертона" (0:4) на счету команды Уле Гуннара Сульшера стало 48 пропущенных мячей, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.
В последний раз более 48 мячей за сезон "МЮ" пропустил еще до основания АПЛ - в сезоне-1978/79 (63 гола). После 34-х туров "МЮ" занимает в АПЛ шестое место, набрав 64 очка.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
09:04 397
Кто еще хочет драться с Хабибом?
21 апреля 21:06 580
Рафаэль Агаев завоевал бронзовую медаль на турнире Karate 1
21 апреля 19:54 885
Новый антирекорд: "Эвертон" с разгромил "Манчестер Юнайтед"
-
21 Апр. 18:16 10 946
-
21 Апр. 19:02 10 862
-
21 Апр. 17:57 7 656
-
21 Апр. 17:21 7 289
-
21 Апр. 12:25 6 529