https://news.day.az/sport/1133382.html Еще один азербайджанский боксер прошел в финал Евроигр Минск-2019 Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (81 кг) прошел в финал, победив итальянского спортсмена Фиори Симонени.
Еще один азербайджанский боксер прошел в финал Евроигр Минск-2019
Азербайджанский боксер Лоренцо Сотомайор завершил II Европейские игры "Минск-2019" с бронзовой медалью.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Сотомайор (69 кг) в полуфинале проиграл представителю Британии, получив бронзовую медаль Европейских Игр.
Таким образом, Азербайджан на II Европейских играх завоевал 17 медалей (2 золота, 5 серебра, 10 бронз).
Еще один азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (81 кг) прошел в финал, победив итальянского спортсмена Фиори Симонени.
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