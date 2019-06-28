Азербайджанский боксер Лоренцо Сотомайор завершил II Европейские игры "Минск-2019" с бронзовой медалью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Сотомайор (69 кг) в полуфинале проиграл представителю Британии, получив бронзовую медаль Европейских Игр.

Таким образом, Азербайджан на II Европейских играх завоевал 17 медалей (2 золота, 5 серебра, 10 бронз).

Еще один азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (81 кг) прошел в финал, победив итальянского спортсмена Фиори Симонени.

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