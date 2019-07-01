Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд продлил контракт с футбольным клубом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба английской команды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 2023 года с опцией продления еще на год.

"Я хочу поблагодарить Уле Гуннара Сульшера (главный тренер "Манчестер Юнайтед" - прим. ТАСС) и его помощников за все, что они сделали для меня. Я продолжаю развиваться и надеюсь перейти на следующий уровень. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь клубу добиться успеха, которого заслуживают наши фанаты", - сказал Рэшфорд.

"Маркус - один из самых талантливых английских игроков своего поколения. Он - яркий пример футболиста, которых воспитывает наша академия. Несмотря на то, что ему всего 21 год, у него уже есть большой опыт. У него впереди фантастическое будущее с клубом, и я рад, что он подписал новый контракт", - сказал Сульшер.

Рэшфорд является воспитанником академии "Манчестер Юнайтед". За основную команду он дебютировал в 2016 году. Всего он провел за МЮ 170 матчей во всех турнирах и забил 45 мячей. В прошлом сезоне на его счету 47 матчей, 13 голов и девять передач. Он становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка Англии (2016), Кубка футбольной лиги (2016/17) и побеждал в Лиге Европы (2016/17).

В составе сборной Англии он провел 32 встречи, забив семь мячей. На его счету бронзовая медаль Лиги наций (2018/19).

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