Состояние российского боксера Максима Дадашева после проведенной трепанации черепа в связи с отеком мозга оценивается как критическое. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним, что поединок Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом прошел в Оксон Хилл (США). Бой был остановлен после 11 раунда по просьбе команды россиянина. Затем Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Машина скорой помощи доставила его в больницу.

"Макс перенес операцию. Доктор говорит, что он находится в критическом состоянии", - рассказал Климас.

Позже Климас рассказал о состоянии боксера более подробно: "У Дадашева началась опухоль мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней опухоль должна снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место, врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни."

28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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