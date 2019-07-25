Российский боксер Максим Дадашев перенес инсульт во время боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что врач, проводивший Дадашеву операцию, заключил, что спортсмен пережил инсульт прямо во время поединка. "Испытывая страшную, нечеловеческую боль", боксер продолжил драться. "Он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался", - говорится в сообщении.

Дадашев проиграл Матиасу, а после боя в критическом состоянии был доставлен в больницу. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию и ввели в искусственную кому. 23 июля Дадашев умер.

Атлетическая комиссия штата Мэриленд (MSAC) изучит боксерский поединок, который привел к смерти Дадашева. Также расследование обстоятельств произошедшего планирует провести Федерация бокса России.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!