Федерация футбола Англии объявила о введении нового правила временных удалений футболистов за споры с арбитром. Новые санкции для игроков начнут действовать с сезона-2019/2020, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Нововведение будет работать на всех уровнях массового футбола до пятой английской лиги, а также до третьей женской лиги. Решение о наказании будет принимать судья, футболисту же будет показана желтая карточка, после чего он на десять минут отправится на скамейку штрафников. Два временных штрафа приведут к удалению игрока до конца встречи.

"В течение последних двух сезонов мы протестировали это правило в 31-й лиге, - сообщает пресс-служба Федерации футбола Англии. - После положительных отзывов, в рамках улучшения игрового опыта, мы приняли решение принять его официально".

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