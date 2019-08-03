В Варшаве чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Давид Костецки покончил с собой. Поляк совершил самоубийство в тюремной камере, где он отбывал пятилетний срок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не успела спасти осужденного спортсмена. Причиной смерти Костецки приехавшие медики называют асфиксию. До конца его срока ему оставалось отсидеть порядка двух лет.

В тюрьму боксер угодил после того, как на него было заведено уголовное дело за легализацию угнанных автомобилей, чем он принес Польше материальный ущерб на сумму десять миллионов злотых, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Polsat Sport. Это второй для него срок. Ранее он становился фигурантом дела за сутенерство.

За время выступлений в профессиональном боксе Костецки с 2001 года провел 41 бой, 39 из которых он завершил победой.

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