Боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронили в воскресенье в Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После прощания в Петергофском морге Николаевской больницы, согласно мусульманскому обычаю, был проведен обряд омовения и обязательный намаз (молитва) за усопшего. После этого тело боксера доставили на Петергофское кладбище и похоронили в его мусульманском секторе.

Проститься со спортсменом пришли родные и близкие, руководство Федерации бокса Санкт-Петербурга, представители Федерации бокса России, ветераны, тренеры и спортсмены. Также присутствовали представители Республики Дагестан.

"С детства в нем было страстное, неукротимое желание преодолеть себя и достичь победы в бою. Он сражался, не жалея сил и здоровья", - поделился с ТАСС воспоминаниями о спортсмене первый тренер Дадашева Олег Соколов, тренировавший его с 10 лет.

"Никто из нас даже подумать не мог, что может быть такой трагический конец. Мы верили, что он добьется своей цели и станет чемпионом, потому что у него был такой потенциал", - сказал ТАСС Руслан Дадаев, тренировавший Дадашева с 16 лет, с юниорской команды, до отъезда спортсмена в Америку.

Трагический бой

В ночь на 20 июля Дадашев проводил поединок Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его в критическом состоянии доставили в больницу, где был диагностирован тяжелый отек мозга и проведена операция по трепанации черепа.

23 июля команда спортсмена сообщила о смерти Дадашева, ему было 28 лет. Он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и дважды бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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