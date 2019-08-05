"Манчестер Юнайтед" решил не покупать аргентинского нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такое решение английский клуб принял из-за требований игрока по зарплате. Дибала хочет получать столько же, сколько получают лидеры "Манчестер Юнайтед", однако руководство команды пока не готово пойти на такие траты.

Также одной из причин отказа стало сомнение Дибалы. СМИ сообщали, что он не хочет переезжать в Англию.

Стоит также отметить, что в рамках сделки по Дибале в "Ювентус" должен был перейти бельгийский нападающий английского клуба Ромелу Лукаку.

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