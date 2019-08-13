Четверо футболистов МЮ попали в символическую сборную тура АПЛ
Четверо футболистов "Манчестер Юнайтед" оказались в символической сборной первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Место в команде получили 11 человек. Лучшим голкипером стал Давид Де Хеа. Места в обороне получили защитники манкунианцев Гарри Магуайр и Аарон Ван-Биссака. Хавбек МЮ Поль Погба занял одну из позиций в полузащите.
Полный список лучших игроков выглядит следующим образом:
Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")
Защитники: Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака (оба - "Манчестер Юнайтед") Эрик Питерс ("Бернли"), Льюис Данк ("Брайтон")
Полузащитники: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне, Рияд Марез (все - "Манчестер Сити").
Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эшли Барнс ("Бернли").
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