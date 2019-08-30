Финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также финальный матч турнира 2022 года решено провести в немецком Мюнхене. Лондонский стадион "Уэмбли" примет финал Лиги чемпионов в 2023 году.

На финальный матч по итогам сезона-2020/2021 претендовали Россия и Германия. УЕФА отдал предпочтение Санкт-Петербургу. Событие пройдет на стадионе "Газпром-Арена" вместимостью в 68 тысяч зрителей.

Россия во второй раз получила возможность провести финал главного клубного турнира Европы. В 2008 году на московском стадионе "Лужники" за трофей спорили "Манчестер Юнайтед" и "Челси". "Красные дьяволы" завоевали кубок Лиги чемпионов по итогам серии пенальти.

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