Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье поблагодарил россиянина Хабиба Нурмагомедова за пожертвование в его фонд The Good Fight Foundation. Запись доступна в Twitter-аккаунте благотворительного фонда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Спасибо тебе за щедрое пожертвование и за то, что ты сдержал свое слово. Твой вклад поможет людям!" - говорится в записи.

7 сентября Порье уступил Нурмагомедову в поединке за объединение титула чемпиона в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Сразу после боя соперники обменялись футболками. Нурмагомедов пообещал американцу, что продаст одежду на аукционе, а средства передаст в благотворительный фонд Порье.

Нурмагомедов одержал 28-ю победу в карьере и во второй раз удержал чемпионский титул. Первую защиту он провел против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018-го.

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