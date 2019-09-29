До старта Летней Олимпиады-2020 в Токио остается чуть меньше десяти месяцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на данный момент, Азербайджан завоевал 6 лицензий на Игры.

Это легкоатлетка Анна Скидан (метание молота), борцы Мария Стадник (50 кг) и Шариф Шарифов (вольная борьба, 97 кг), гимнастки Зохра Агамирова и групповая команда, а также стрелок Руслан Лунев (пулевая стрельба).

Олимпиада-2020 стартует 24 июля. Напомним, что на Олимпиаде-2016 Азербайджан был представлен 56-ю спортсменами, которые завоевали 18 (1-7-10) наград.

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