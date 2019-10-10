Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 66,68 кг американец Эррол Спенс попал в автомобильную аварию. Об этом сообщает телеканал CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, инцидент произошел в Далласе (штат Техас). Автомобиль "Феррари", за рулем которого находился боксер, двигался на высокой скорости, 29-летний спортсмен не справился с управлением, после чего автомобиль несколько раз перевернулся, а сам боксер вылетел из машины. Отмечается, что водитель не использовал ремень безопасности.

Спенс был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Однако ожидается, что боксер сможет выжить. Спортсмен остается в отделении интенсивной терапии.

На счету Спенса 26 побед (21 - нокаутом), ни одного поражения.

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