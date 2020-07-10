Стали известны пары 1/4 финала и финальная сетка Лиги чемпионов

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

До остановки турнира из-за пандемии коронавируса была определена половина четвертьфиналистов: итальянская "Аталанта", немецкий "Лейпциг", французский ПСЖ и испанский "Атлетико". Еще четыре ответных матча 1/8 финала турнира будут сыграны на домашних полях команд 7 и 8 августа без зрителей.

Начиная со стадии 1/4 финала, матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне в формате "финала восьми". В четвертьфинале победитель пары "Ювентус" - "Лион" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Реал" (четвертьфинал 1), "Лейпциг" - с "Атлетико" (четвертьфинал 2), победитель пары "Барселона" - "Наполи" - с победителем пары "Бавария" - "Челси" (четвертьфинал 3), "Аталанта" - с ПСЖ (четвертьфинал 4).

В полуфинале встретятся четвертьфиналисты 1 и 3, 2 и 4.

Четвертьфиналы состоятся с 12 по 15 августа, полуфиналы - 18-19 августа в одноматчевом формате. Финал запланирован на 23 число.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале марта. Также на следующий год был перенесен чемпионат Европы.