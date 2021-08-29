https://news.day.az/sport/1373955.html Футболист умер после столкновения с соперником во время матча
Футболист умер после столкновения с соперником во время матча
Российский футболист клуба "Красная Звезда" из города Советска Александр Шишмарев умер после столкновения с соперником во время тренировочного матча с калиниградской "Балтикой-М". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что 23-летний Шишмарев после столкновения потерял сознание. Прибывшие врачи пытались привести его в чувство на протяжении часа, но в итоге спасти вратаря не удалось.
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