Футболист умер после столкновения с соперником во время матча

Российский футболист клуба "Красная Звезда" из города Советска Александр Шишмарев умер после столкновения с соперником во время тренировочного матча с калиниградской "Балтикой-М". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что 23-летний Шишмарев после столкновения потерял сознание. Прибывшие врачи пытались привести его в чувство на протяжении часа, но в итоге спасти вратаря не удалось.