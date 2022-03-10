Британский миллиардер планирует купить «Челси»

Британский миллиардер Ник Кэнди планирует приобрести "Челси", владельцем которого долгие годы был российский бизнесмен Роман Абрамович. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ник Кэнди активно изучает несколько вариантов потенциальной заявки на покупку "Челси". Мистер Кэнди очень привязан к "Челси". Его отца звали играть за клуб, а он сам смотрит матчи на "Стэмфорд Бридж" с четырехлетнего возраста", - приводит слова представителя Кэнди издание.

Олигарх планирует подать заявку на участие в торгах. Он намерен предложить 2,5 млрд фунтов. Также около 1,5 млрд Кэнди планирует вложить в реконструкцию домашней арены команды.

Сам Абрамович намерен выручить от продажи английского клуба порядка 3 млрд фунтов. Пока ни один из потенциальных покупателей не назвал эту сумму. Ранее заинтересованность в покупке "Челси" выразили ирландский боец Конор Макгрегор, владелец "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсон и акционер "Кристал Пэлас" Джош Харрис.

Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды - Кубок английcкой лиги.