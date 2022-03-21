https://news.day.az/sport/1446289.html Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на турнире по прыжкам на батуте в Нидерландах - ФОТО
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на турнире по прыжкам на батуте в Нидерландах - ФОТО
В нидерландском городе Алкмар прошли соревнования по прыжкам на батуте Dutch Trampoline Open 2022, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.
В соревнованиях с участием гимнастов из 16 стран Азербайджан представляли члены национальной сборной Сельджан Магсудова, Магсуд Магсудов и Ниджат Мирзоев. Азербайджанские спортсмены успешно выступили и завоевали для страны одну золотую и две серебряные медали.
Азербайджанский гимнаст Ниджат Мирзоев, набрав 51,985 балла, стал чемпионом турнира. Сельджан (52,530 балла) и Магсуд (45,940 балла) Магсудовы завоевали серебряные медали соответственно.
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