Карабах узнал соперника по 3-му раунду квалификации ЛЧ

Азербайджанский "Карабах", победив во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов по футболу швейцарский "Цюрих" по сумме двух матчей (3:2, 2:2), вышел в 3-й раунд.

Как передает azerisport.com, в следующем раунде подопечные Гурбана Гурбанова сыграют с венгерским "Ференцварошем", который в свою очередь обыграл словацкий "Слован" (1:2, 4:1).

Матчи 3-го квалификационного раунда ЛЧ пройдут 2/3 и 9 августа.

Также отметим, что агдамцы как минимум гарантировали себе участие в групповой стадии Лиги конференций.

