https://news.day.az/sport/1482580.html Карабах узнал соперника по 3-му раунду квалификации ЛЧ
Также отметим, что агдамцы как минимум гарантировали себе участие в групповой стадии Лиги конференций.
Карабах узнал соперника по 3-му раунду квалификации ЛЧ
Азербайджанский "Карабах", победив во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов по футболу швейцарский "Цюрих" по сумме двух матчей (3:2, 2:2), вышел в 3-й раунд.
Как передает azerisport.com, в следующем раунде подопечные Гурбана Гурбанова сыграют с венгерским "Ференцварошем", который в свою очередь обыграл словацкий "Слован" (1:2, 4:1).
Матчи 3-го квалификационного раунда ЛЧ пройдут 2/3 и 9 августа.
Также отметим, что агдамцы как минимум гарантировали себе участие в групповой стадии Лиги конференций.
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