Турецкие клубы не сыграют на групповом этапе ЛЧ

- впервые за 27 лет

Турецкие футбольные клубы впервые за 27 лет не примут участие в групповом раунде Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чемпион страны "Трабзонспор" потерпел поражение в раунде плей-офф квалификации турнира по итогам двухматчевого противостояния с датским "Копенгагеном" и сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

"Фенербахче", занявший второе место в чемпионате Турции, выбыл из розыгрыша на втором этапе отбора, уступив киевскому "Динамо".

Последний раз подобная ситуация случилась в сезоне-1995/96. Тогда чемпион страны "Бешикташ" не смог преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, проиграв норвежскому "Русенборгу".

При этом финал Лиги чемпионов в сезоне-2022/23 должен пройти в турецком Стамбуле. Решающий матч состоится на Олимпийском стадионе имени Ататюрка и пройдет 10 июня.