Роналду получил крупный штраф

"Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего Криштиану Роналду за неподобающее поведение в матче с "Тоттенхэмом". Вольность обошлась португальцу в 887 тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает Чемпионат.com, Криштиану Роналду не получит причитающиеся по контракту за две недели 887 тысяч евро. Однако если б инцидент произошел в прошлом сезоне, сумма штрафа была бы выше - 1.1 миллиона евро. После непопадания клуба в Лигу чемпионов, зарплата некоторых футболистов снижена на 25%.

Сам Криштиану Роналду уже принес извинения, однако он отстранен от подготовки к матчу с "Челси". Вероятность ухода португальца из клуба во время зимнего трансферного окна заметно возросла.