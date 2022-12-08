Стал известен новый главный тренер сборной Испании

Федерация футбола Испании объявила о назначении Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера национальной команды страны. Об этом сообщает официальный сайт организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

61-летний специалист ранее работал с юниорскими и молодежными национальными сборными Испании. Тренер приступит к исполнению своих обязанностей в основной сборной по окончании чемпионата мира - 2022 в Катаре.

На этом посту Луис де ла Фуэнте сменил предыдущего главного тренера Луиса Энрике, который был уволен после вылета сборной в 1/8 финала мундиаля. Напомним, испанцы уступили Марокко в серии послематчевых пенальти.

Сборная Испании под руководством де ла Фуэнте выигрывала серебряные медали Олимпийских игр - 2020 в Токио.