Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев стал чемпионом мира в бойцовской лиге Karate Combat.

Как передает Day.Az, Агаев выиграл бой за чемпионский пояс в полусреднем весе у американской кикбоксера Рэймонда Дэниэльса. Агаев победил соперника решением судей.

Бой в рамках финального турнира сезона лиги проходил в Орландо (США).

Рафаэль до этого победил в трех боях Karate Combat.

"Я очень много трудился ради этой победы. Посвящаю эту победу памяти матери и Азербайджану. Спасибо всем. Я достиг своей мечты", - заявил Агаев.

Напомним, что Рафаэль Агаев является пятикратным чемпионом мира по спортивному каратэ (WKF) и вице-чемпионом Олимпиады-2020.