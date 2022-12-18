https://news.day.az/sport/1520627.html Рафаэль Агаев стал чемпионом мира - ФОТО - ВИДЕО
Рафаэль Агаев стал чемпионом мира - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев стал чемпионом мира в бойцовской лиге Karate Combat.
Как передает Day.Az, Агаев выиграл бой за чемпионский пояс в полусреднем весе у американской кикбоксера Рэймонда Дэниэльса. Агаев победил соперника решением судей.
Бой в рамках финального турнира сезона лиги проходил в Орландо (США).
Рафаэль до этого победил в трех боях Karate Combat.
"Я очень много трудился ради этой победы. Посвящаю эту победу памяти матери и Азербайджану. Спасибо всем. Я достиг своей мечты", - заявил Агаев.
Напомним, что Рафаэль Агаев является пятикратным чемпионом мира по спортивному каратэ (WKF) и вице-чемпионом Олимпиады-2020.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре