Сборная Марокко пожертвовала все призовые за ЧМ-2022

Сборная Марокко по футболу пожертвовала все призовые за чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом в Twitter написал журналист Халед Бейдун, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бейдун рассказал, что деньги пойдут на помощь бедным соотечественникам. Сумма бонусов за выступление команды на турнире составила 25 миллионов долларов.

15 декабря полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш пожертвовал все призовые за чемпионат мира-2022. Футболист не берет денег за выступление за национальную команду с 2015 года. Все доходы от игр он жертвует на благотворительность.

Сборная Марокко дошла до полуфинала чемпионата мира-2022, где уступила французам со счетом 0:2. До этого африканская команда никогда в истории не добиралась до этой стадии турнира. В матче за третье место марокканцы проиграли хорватам со счетом 1:2.