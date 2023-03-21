Бэкхем готов подарить Месси 5% «Интер Майами»

Владелец клуба "Интер Майами" Дэвид Бэкхем намерен пригласить в команду нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси. Об этом сообщает портал Cadena SER, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, бывший английский футболист готов подарить 35-летнему аргентинцу 5% акций клуба, чтобы осуществить переход в 2025 году.

Перед стартом того сезона планируется открытие нового стадиона клуба, который будет расположен в пригороде Майами - Форт-Лодердейле.

Напомним, что действующий контракт Месси с "ПСЖ" рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинец провел 23 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.