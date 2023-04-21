Счастлива быть участницей Кубка мира в Баку

Организация Кубка мира по художественной гимнастике в Баку - замечательная, счастлива быть участницей соревнований. Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка мира, спортсменка из Индии Анания Соман, передает Day.Az.

"Атмосфера на соревнованиях прекрасная, организация отличная. Мне нравится, что здесь все точно по расписанию, нет задержек, отклонения от графика", - отметила она.

Грация из Индии подчеркнула, что Национальная арена гимнастики произвела на нее большое впечатление.

"Арена гимнастики в Баку - большая, просторная. Первый раз, когда оказалась здесь, меня это немного взволновало. Но потом в процессе подготовки и тренировок я освоилась, привыкла и приобрела уверенность", - сказала спортсменка.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.