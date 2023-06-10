Гвардиола рассказал, в чем заключается залог его успеха

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хорошие футболисты - залог его успеха.

Напомним, что финал Лиги чемпионов 2023 года между "Манчестер Сити" и "Интером" пройдет 10 июня в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нужно иметь хороших футболистов. В прошлом у меня был Месси, сейчас - Холанд. Вот мой успех. Я не шучу.

Пусть они почувствуют, что в одиночку им не справиться, а вместе мы - сильная команда. У нас одна идея.

У каждого успешного тренера есть сильная организация и хорошие игроки. Ни один тренер не забил ни единого мяча", - приводит слова испанского специалиста Manchester Evening News.

"Манчестер Сити" в полуфинале турнира обыграл мадридский "Реал", а "Интер" был сильнее "Милана".

"Манчестер Сити" в этом сезоне уже выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Кубок страны. "Интер" стал третьим в чемпионате Италии и сумел завоевать Кубок страны, одолев в финале "Фиорентину".