Стало известно, кто обслужит матч "Линкольн" - ФК "Карабах"
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Объявлены арбитры на матч "Линкольн" (Гибралтар) - ФК "Карабах", который пройдет в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, матч обслужит бригада арбитров из Латвии.

Главным арбитром назначен Виталийс Спасенниковс. Ему будут помогать Раймондс Татрикс и Артурс Сакуровс. Четвертым арбитром будет Александрс Ануфриевс.