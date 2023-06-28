https://news.day.az/sport/1576964.html Стало известно, кто обслужит матч "Линкольн" - ФК "Карабах"
Стало известно, кто обслужит матч "Линкольн" - ФК "Карабах"
Объявлены арбитры на матч "Линкольн" (Гибралтар) - ФК "Карабах", который пройдет в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az, матч обслужит бригада арбитров из Латвии.
Главным арбитром назначен Виталийс Спасенниковс. Ему будут помогать Раймондс Татрикс и Артурс Сакуровс. Четвертым арбитром будет Александрс Ануфриевс.
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