«Нефтчи» усилился парагвайским игроком

"Нефтчи" усилил состав парагвайским игроком Диегой Габриэлем Вальдесом Самудио.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил бакинский клуб.

29-летний игрок заключил с "Нефтчи" контракт на условиях 1+1. В новой команде Вальдес будет выступать под номером 6.

Последним клубом Диего Вальдеса был парагвайский клуб "Гвайренья". В 2019 году Вальдес вышел на поле в составе сборной Парагвая в товарищеском матче против Перу.