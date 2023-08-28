https://news.day.az/sport/1592964.html «Нефтчи» усилился парагвайским игроком
«Нефтчи» усилился парагвайским игроком
"Нефтчи" усилил состав парагвайским игроком Диегой Габриэлем Вальдесом Самудио.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил бакинский клуб.
29-летний игрок заключил с "Нефтчи" контракт на условиях 1+1. В новой команде Вальдес будет выступать под номером 6.
Последним клубом Диего Вальдеса был парагвайский клуб "Гвайренья". В 2019 году Вальдес вышел на поле в составе сборной Парагвая в товарищеском матче против Перу.
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