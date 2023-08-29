Азербайджанский арбитр обслужит матчи чемпионата Европы по волейболу среди мужчин

Судья международного класса Эльдар Зульфугаров будет управлять играми чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Как сообщили во вторник Day.Az в Федерации волейбола Азербайджана, согласно назначению Европейской конфедерации волейбола, он будет судить матчи в группе B (сборные Болгарии, Хорватии, Финляндии, Словении, Испании и Украины).

Соревнования в этой группе начнутся сегодня в Болгарии.