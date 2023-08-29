https://news.day.az/sport/1593302.html Азербайджанский арбитр обслужит матчи чемпионата Европы по волейболу среди мужчин
Азербайджанский арбитр обслужит матчи чемпионата Европы по волейболу среди мужчин
Судья международного класса Эльдар Зульфугаров будет управлять играми чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.
Как сообщили во вторник Day.Az в Федерации волейбола Азербайджана, согласно назначению Европейской конфедерации волейбола, он будет судить матчи в группе B (сборные Болгарии, Хорватии, Финляндии, Словении, Испании и Украины).
Соревнования в этой группе начнутся сегодня в Болгарии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре