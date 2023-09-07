Гибралтарский пролив покорился азербайджанским пловцом

Пятого сентября этого года гражданин Азербайджана Борис Наджафов переплыл Гибралтарский пролив.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, спортсмен преодолел общую дистанцию 16,2 километра.

По словам Бориса Наджафова, во время заплыва через Гибралтарский пролив конкурентами пловца становятся не люди, а ветер, волны, холодная вода и сильное течение со стороны Атлантического океана. "Чтобы успешно переплыть пролив, нужно дождаться погоды", - добавил он.

Следует отметить, что азербайджанский спортсмен начал заплыв от города Тарифа, самой южной точки Испании и континентальной Европы, и завершил его у берегов Северной Африки в Марокко.