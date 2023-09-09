ЕВРО-2024: Армения не смогла одолеть Турцию
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Сборная Турции по футболу сыграла вничью со сборной Армении 1:1 в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Как передает Day.Az, встреча состоялась в турецком Эскишехире.

За сборную Армению отличился Артак Дашян (49-я минута). В составе сборной Турции гол забил Бертуг Йылдырым (88).