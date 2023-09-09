https://news.day.az/sport/1596290.html ЕВРО-2024: Армения не смогла одолеть Турцию
ЕВРО-2024: Армения не смогла одолеть Турцию
Сборная Турции по футболу сыграла вничью со сборной Армении 1:1 в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.
Как передает Day.Az, встреча состоялась в турецком Эскишехире.
За сборную Армению отличился Артак Дашян (49-я минута). В составе сборной Турции гол забил Бертуг Йылдырым (88).
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