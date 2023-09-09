Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии по футболу

Сборная Бразилии со счетом 5:1 на своем поле разгромила команду Боливии в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла в городе Белен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Родриго (24-я, 53-я минуты), Рафинья (47) и Неймар (61, 90+3). У гостей отличился Виктор Абрего (78). Неймар на 17-й минуте не реализовал пенальти, по итогам матча нападающий обошел Пеле в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии. На счету Неймара теперь 79 голов за сборную, он провел в составе национальной команды 125 матчей. Пеле забил 77 голов в 92 матчах, он играл за сборную с 1957 по 1971 год.

Сборная Бразилии продлила беспроигрышную серию в отборочных турнирах на чемпионат мира до 35 матчей. Рекорд принадлежит сборной Испании - 66 игр подряд без поражений в период с 1993 по 2021 год. Второй результат у команды Германии - 36 матчей в отборах с 1934 по 1985 год. Сборная Боливии не выигрывает на выезде в отборочных матчах чемпионата мира 65 матчей подряд, что является антирекордом.

В другой встрече сборная Уругвая дома со счетом 3:1 обыграла команду Чили. В следующем туре отборочного этапа бразильцы 13 сентября на выезде сыграют с командой Перу, боливийцы днем ранее примут сборную Аргентины.