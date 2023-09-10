Стало известно имя нового чемпиона UFC в среднем весе
На турнире UFC 293, который прошел в Австралии, Шон Стрикленд в главном бою вечера одолел Исраэля Адесанью, отобрав у него пояс чемпиона в среднем весе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Поединок подлился все пять раундов и закончился единогласным решением судей.
На турнире UFC 287 Аденсанья отправил в нокаут Алекса Перерйру и вернул себе титул. Стрикленд на турнире UFC on ESPN 48 во втором раунде одолел немца Абусупьяна Магомедова.
В со-главном бою россиянин Александр Волков одолел Тая Туиваса.
Волков имел преимущество на протяжении всего поединка. За минуту до конца второго раунда Волков вышел на удушающий прием, заставив своего соперника сдаться.
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