Холанд рассказал о своем отношении к Гвардиоле

Нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что развивается под руководством наставника клуба Хосепа Гвардиолы, передает L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С ним у нас очень хорошие отношения. Конечно, он очень требователен в работе, прямой и честный в словах. Но это его стиль управления. Чтобы развиваться и прогрессировать, лучше знать всю правду", - сказал Холанд.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского "Манчестер Сити" в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). В текущем сезоне норвежец еще не отметился забитыми мячами.