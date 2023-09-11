Президент Ла Лиги объяснил, почему он против создания Суперлиги
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против создания европейской Суперлиги, передает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Нам нужно защищать весь футбол, а не только элитный. Это риск для экономического баланса европейского футбола. Это не то же самое, что было в апреле 2021 года. Это идет вразрез с национальными лигами", - сказал Тебас.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступал резко против данной инициативы, пообещав дисквалифицировать организаторов соревнования, из-за чего большая часть команд объявила об отказе участия в турнире еще по истечении первого месяца.
В проекте Суперлиги остаются два участника - мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".
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