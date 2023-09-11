В «Ювентусе» отреагировали на информацию о продаже клуба

Владельцы "Ювентуса" отреагировали на информацию о продаже клуба. Слова представителя холдинга семьи предпринимателей Аньелли Exor, которому принадлежит команда, приводит ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Гипотезы, выдвинутые газетой относительно продажи "Ювентуса", лишены всякого основания", - опровергли в Exor слухи о грядущей смене владельца.

Ранее 11 сентября издание Il Giornale заявило, что итальянский клуб был выставлен на продажу из-за финансовых проблем. "Сегодня "Ювентус" находится в явном кризисе, в центре судебных разбирательств", - отмечалось в сообщении.