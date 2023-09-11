https://news.day.az/sport/1596977.html Армянская провокация на матче ЕВРО-2024 - ВИДЕО
Армянская провокация на матче ЕВРО-2024 - ВИДЕО
Армяне не упускают ни одной возможности выставить себя посмешищем, устраивая дешевые провокации.
На этот раз они прервали для этого матч со сборной Хорватии в рамках ЕВРО-2024.
Так, болельщики сборной Армении запустили над полем дрон с тряпкой сепаратистов.
Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры.
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