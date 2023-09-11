Армянская провокация на матче ЕВРО-2024

Армяне не упускают ни одной возможности выставить себя посмешищем, устраивая дешевые провокации.

На этот раз они прервали для этого матч со сборной Хорватии в рамках ЕВРО-2024.

Так, болельщики сборной Армении запустили над полем дрон с тряпкой сепаратистов.

Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры.