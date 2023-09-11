https://news.day.az/sport/1596986.html АФФА обратится в УЕФА по поводу провокации в матче Армения-Хорватия
АФФА обратится в УЕФА по поводу провокации в матче Армения-Хорватия
АФФА обратится в УЕФА по поводу провокации в матче отборочного турнира ЕВРО-2024 между Арменией и Хорватией.
Об этом Day.Az сообщил пресс-секретарь национальной ассоциации Эльнур Мамедли.
Следует отметить, что в ходе матча болельщики сборной Армении запустили над полем дрон с тряпкой сепаратистов.
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