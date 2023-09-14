Иран требуют исключить из числа участников Олимпиады в Париже

Группа лиц обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой исключить Иран из числа участников Олимпиады 2024 года в Париже за нарушение принципа недискриминации в спорте. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AFP.

Речь идет о том, что женщинам в Иране запрещено заниматься борьбой, боксом, плаванием, волейболом и гимнастикой. Авторы также собираются обратиться в CAS по этому вопросу.