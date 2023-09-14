ФК "Сабах" подписал экс-форварда итальянского "Интера"

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" подписал нового легионера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, новичком команды стал алжирский форвард Исхак Бельфодиль. Срок контракта рассчитан на 3 года.

Последним клубом 31-летнего нападающего была катарская "Аль-Гарафа". Ранее Бельфодиль выступал также за итальянские "Парму", "Интер", "Ливорно", французский "Лион", немецкие "Вердер", "Хоффенхайм", "Герту", бельгийский "Стандард".

