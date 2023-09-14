Гвардиола восстановился после срочной операции

Испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола приступил к работе после того, как перенес экстренное хирургическое вмешательство. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

52-летний тренер в конце августа вернулся в Барселону, где перенес операцию на спине, из-за чего на некоторое время выбыл из расположения клуба. Без него "Сити" провел два матча в чемпионате Англии, в которых его команда одержала победы над "Шеффилд Юнайтед" и "Фулхэмом".

В сезоне-2022/23 "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы оформил так называемый требл - "горожане" выиграли сразу три трофея. Они стали победителями Английской премьер-лиги (АПЛ), завоевали Кубок Англии, а также выиграли Лигу чемпионов.

Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016-м году после того, как покинул мюнхенскую "Баварию". За время пребывания в стане "горожан" специалист пять раз побеждал в АПЛ.