Барселона готовится продлить контракт с ключевым игроком полузащиты

"Барселона" в ближайшее время может продлить контракт со своим полузащитником Френки де Йонгом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб хочет продолжить сотрудничество с нидерландским хавбеком до конца сезона-2027/2028. Сине-гранатовые просят де Йонга пойти на уступки в вопросе снижения зарплатных ожиданий. При этом жалованье полузащитника будет увеличиваться с каждым последующим сезоном, проведенным в "Барселоне".

Де Йонг выступает за "Барселону" на протяжении четырех лет (с 2019 года). В прошлом сезоне нидерландец провел 43 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующий контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - €75 млн.