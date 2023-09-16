"Реал" поможет потерявшему семью подростку из Марокко

Мадридский "Реал" забрал к себе на воспитание малолетнего фаната, который на днях потерял всю свою семью во время землетрясения в Марокко.

Съемочная группа телеканала "Аль Арабия" взяла интервью у безутешного Абдул Рахима прямо на развалинах. У него погибли мама, папа, брат, сестра, дедушка. В "Реале" увидели это интервью (а Абдул Рахим болеет за мадридскую команду) и стали искать пацана. Нашли и теперь увозят его в Испанию, где он будет учиться и играть в футбол в клубной академии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.