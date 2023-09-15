Джокович рассказал о целях на текущий год

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что для него не является приоритетной целью закончить 2023 год в статусе первой ракетки мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом написала Marca.

"Моим приоритетом было выиграть турниры Большого шлема в этом сезоне. Я выиграл три и в четвертом вышел в финал", - заявил Джокович.

В ночь на 11 сентября Джокович победил российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США (US Open) с результатом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. До этого на Australian Open - 2023 серб обыграл Стефаноса Циципаса в трех сетах - 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Финал Открытого чемпионата Франции с Каспером Руудом завершился также в трех сетах в пользу Джоковича - 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Единственный турнир Большого шлема, который Джокович в этом сезоне выиграть не смог, это Уимблдон. В финале турнира в Лондоне сербский теннисист уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу. Джокович в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема.