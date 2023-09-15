Сборная Азербайджана по шахматам стала чемпионом Европы в командном зачете

В румынском городе Мамая прошла церемония награждения победителей юношеского чемпионата Европы по шахматам.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, на церемонии победителям и призерам были вручены медали, дипломы и кубки.

В завершение были объявлены результаты командного зачета. Завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, Азербайджан занял первое место в общекомандном зачете. На мероприятии в честь наших чемпионов по шахматам 4 раза прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что на чемпионате Европы Мухамед Кязимзаде, Мехрибан Ахмедли, Ахмед Хаган, Рустам Рустамов завоевали золотые медали, Аян Аллахвердиева и Хазар Бабазаде - серебряные медали, а Саадат Баширли удостоилась бронзы. Азербайджанские шахматисты добились рекордного результата, впервые завоевав на юниорском континентальном первенстве четыре золотые медали.