Американская инвесткомпания приобрела футбольный клуб "Эвертон"

Инвестиционная компания из США 777 Partners приобрела 94,1% акций английского футбольного клуба "Эвертон" за неназванную сумму, сообщает Financial Times.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, заключенная сторонами сделка позволит улучшить финансовое положение клуба и привлечь средства, необходимые для завершения строительства нового стадиона "Брэмли-Мур Док" в Ливерпуле, говорится в пресс-релизе "Эвертона".

Предыдущий владелец клуба, британско-иранский миллиардер Фархад Мошири, занимался поиском потенциального покупателя, начиная с прошлого года на фоне значительных финансовых трудностей "Эвертона", который несколько лет кряду отчитывается о получении убытков. В минувшем фингоду они составили 44 млн фунтов стерлингов ($54,61 млн).

За все время Мошири вложил в клуб около 750 млн фунтов в то время, как стоимость "Эвертона" с учетом долгов на текущий момент составляет не более 470 млн фунтов, подсчитали в консалтинговой компании Football Benchmark.

В заявлении по поводу сделки Мошири подчеркнул, что в последнее время индивидуальным инвесторам в английские футбольные клубы становится все сложнее конкурировать с крупными инвестфондами, располагающими значительными средствами.

На сегодняшний день компания 777 Partners инвестировала в семь футбольных клубов, включая немецкую "Герту Берлин", испанскую "Севилью", итальянскую "Дженоа" и бразильскую "Васко да Гама".

"Эвертон" - пятикратный обладатель Кубка Англии, восьмикратный - Суперкубка Англии. В 1985 году клуб выиграл ныне несуществующий еврокубковый турнир Кубок обладателей кубков УЕФА. В XXI веке "Эвертон" не выиграл ни одного официального турнира.